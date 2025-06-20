Без срока давности: Роскомнадзор будет штрафовать за всю старую рекламу в запрещённой соцсети

Александр


Роскомнадзор подтвердил, что с 1 сентября 2025 года начнет применять штрафы за рекламные публикации в Instagram*, причем закон не будет иметь срока давности. Это означает, что под действие запрета на рекламу на запрещенных в РФ платформах попадет весь рекламный контент, когда-либо размещенный блогерами и компаниями, независимо от даты его публикации.

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Замруководителя ведомства Владимир Логунов ответил на вопрос о необходимости массового удаления старого рекламного контента: «Если рекламная интеграция продолжает ей быть, значит, реклама продолжает распространяться». Он подчеркнул, что сам факт доступности рекламного поста в интернете на запрещённом ресурсе после 1 сентября является основанием для санкций.

Логунов детализировал механизм наказания:

  • Если реклама маркирована: штраф после 1 сентября за сам факт её размещения на запрещённой платформе.
  • Если реклама не маркирована: штраф за нарушение ФЗ «О рекламе» (отсутствие маркировки).

Таким образом, старая реклама в Instagram* подпадает под санкции в любом случае.

Озвученная позиция Роскомнадзора не оставляет альтернативы: чтобы избежать штрафов за старые рекламные интеграции, блогерам и брендам необходимо удалить весь рекламный контент из своих аккаунтов в Instagram* до 1 сентября 2025 года. Сохранение таких постов в архиве профиля после этой даты будет расцениваться регулятором как продолжающееся незаконное распространение рекламы.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
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