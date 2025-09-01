Безлимит на MAX: российские операторы связи предоставят бесплатный доступ к отечественному мессенджеру







Крупнейший операторы связи России, МегаФон и МТС, анонсировали полный безлимит на пользование мессенджером Max, но с оговорками. В МТС отметили, что возможность общаться в MAX без ограничений появится у пользователей всех популярных опций с безлимитом на мессенджеры, включая архивные «Всети», «Мои мессенджеры», «Безлимитные мессенджеры» и другие. Крупнейший операторы связи России, МегаФон и МТС, анонсировали полный безлимит на пользование мессенджером Max, но с оговорками. В МТС отметили, что возможность общаться в MAX без ограничений появится у пользователей всех популярных опций с безлимитом на мессенджеры, включая архивные «Всети», «Мои мессенджеры», «Безлимитные мессенджеры» и другие. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

У МегаФона мессенджер MAX входит в состав опции «Безлимит на мессенджеры», а также в ряд других МегаСил, которые позволяют бесплатно пользоваться сервисами для обмена сообщениями.Напомним, Т2 предоставила безлимит на MAX ещё в июле во всех популярных тарифах: «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Black, Premium и других. У билайна также есть опция с безлимитом на мессенджеры в тарифе «план б», куда входит и MAX.Мы в редакции iGuides провели замеры интернет-трафика на голосовые вызовы в популярных мессенджерах. Как видите, меньше всего на iOS потребляет Telegram, а на Android — WhatsApp. Стоит отметить, что Max не сильно отстаёт от Telegram — разница в среднем составляет ~80 КБ.