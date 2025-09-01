Безлимит на MAX: российские операторы связи предоставят бесплатный доступ к отечественному мессенджеру

Фархад

Max

Крупнейший операторы связи России, МегаФон и МТС, анонсировали полный безлимит на пользование мессенджером Max, но с оговорками. В МТС отметили, что возможность общаться в MAX без ограничений появится у пользователей всех популярных опций с безлимитом на мессенджеры, включая архивные «Всети», «Мои мессенджеры», «Безлимитные мессенджеры» и другие.

У МегаФона мессенджер MAX входит в состав опции «Безлимит на мессенджеры», а также в ряд других МегаСил, которые позволяют бесплатно пользоваться сервисами для обмена сообщениями.

Напомним, Т2 предоставила безлимит на MAX ещё в июле во всех популярных тарифах: «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Black, Premium и других. У билайна также есть опция с безлимитом на мессенджеры в тарифе «план б», куда входит и MAX.

Max

Мы в редакции iGuides провели замеры интернет-трафика на голосовые вызовы в популярных мессенджерах. Как видите, меньше всего на iOS потребляет Telegram, а на Android — WhatsApp. Стоит отметить, что Max не сильно отстаёт от Telegram — разница в среднем составляет ~80 КБ.
Комментарии

+533
d’Autriche
А я-то думал, что сегодня новостей про этот кал не будет. А нет
Сегодня в 18:54
#
+691
law
А если тариф тариф не оплачен тоже будет работать?
Сегодня в 19:13
#
+126
Smerch777S law
Я думаю, что даже на выключенном телефоне 😁😁😁этж мах)))
час назад в 21:16
#
Ckor_30
+770
Ckor_30
Max Max Max секта пропаганда Гебельса должна быть просто и постоянна . 💩 💩
час назад в 21:28
#