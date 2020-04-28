



Tele2 отправил старый тариф с безлимитным интернетом в архив, а вместо него запустил такой же, с тем же названием и прежним объёмом услуг, только дороже.



Как заметил сайт Content Review, «Безлимит» от Tele2 в Москве и Московской области за год стал дороже на 50%. Самая первая версия обходилась абонентам в 500 рублей за месяц, в апреле 2019 года плата выросла до 600 рублей, в декабре до 650, а теперь до 750 рублей. В других регионах цены росли с другой динамикой.



«Безлимит» от Tele2 предоставляет 500 минут для голосового общения, 50 SMS для переписки и полностью безлимитный интернет без ограничения скорости. Тариф предназначен только для смартфонов, поэтому SIM-карта с ним не может использоваться в планшетах, роутерах и других устройствах. Кроме того, заблокирована раздача интернета со смартфона на другие гаджеты.



Ранее в этом месяце Tele2 отправил в архив почти все актуальные тарифы и запустил вместо них примерно такие же, но дороже. Рост цен составил составил до 32%.







