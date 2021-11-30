

Известный аналитик сегмента российского интернета Эльдар Муртазин опубликовал пост, в котором сообщил, что в 2022 году безлимитный интернет пропадет из состава тарифов мобильных операторов. Вслед за этим несколько вендоров связи подтвердили, что от «безлимита» они действительно отказываются.



Муртазин в своем блоге сообщил, что, по его наблюдениям, все российские мобильные операторы внезапно убрали из своих тарифов и опций безлимитный интернет. Это изменение не афишировалось, поэтому для большинства абонентов могло пройти незамеченным. Эльдар уточнил, что речь идет только об актуальных тарифных планах — то есть о тех, которые на данный момент можно официально купить, или свободно на них перейти.



По словам аналитика, безлимитный интернет уже какое-то время не является таковым в полном смысле слова. Дело в том, что он невыгоден операторам — любители «качать» всё подряд создают серьезную нагрузку на сеть и мешают нормально ею пользоваться другим абонентам поблизости. У безлимитного мобильного интернета всегда были некоторые ограничения «мелким шрифтом»: например, некоторые из «большой четверки» могли ограничивать трафик, если пользователь «выкачивал» более 150 Гб за три месяца, или же урезать скорость особо активным. При этом стоимость тарифов год от года растет — как актуальных, так и архивных.



Представители операторов подтверждают эту мысль. Например, «Вымпелком» дал комментарий изданию Forbes и сообщил, что в дейстивующих тарифах безлимитного интернета действительно нет. У «Мегафона» обстоит иначе — опция существует, но подключить ее смогут только «осведомленные», через контакт-центр. МТС сохранил полный «безлимит» только в рамках VIP-тарифов стоимостью 2000 рублей в месяц и выше, а Tele2 отказался от безлимитного интернета много месяцев назад.



К слову, Муртазин уверен, что в 2022 году «безлимит» отключат даже тем, у кого сейчас он есть:



«Если говорить о том, что произойдет в будущем, в 2022 году на старых архивных планах будут отменять безлимитные опции мобильного интернета. Но на данный момент этого не происходит»





