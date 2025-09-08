Безумно круто! Инсайдер показал невероятный концепт iPhone 17 Pro

Фархад

Ровно за сутки до презентации новой серии смартфонов Apple авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился самыми невероятными концептами всех моделей iPhone 17.

Бласс предположил, что Apple могла бы использовать новые блоки камер в качестве дополнительных дисплеев. Причём на модели iPhone 17 Air выступ можно было использовать для отображения часов и таймеров.

А вот габариты iPhone 17 Pro и 17 Pro Max позволяют разместить полноценные дисплеи. Их можно было бы использовать для селфи на основную камеру, отображения виджетов или входящих уведомлений.

Вряд ли Apple сделает что-то похожее, но сама идея заслуживает респекта. Ну, а точный дизайн всей линейки iPhone 17 мы узнаем уже завтра, 9 сентября.
