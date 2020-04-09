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Как сообщила «Русская служба Би-би-си», глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев использует формально запрещённый в России мессенджер Telegram в рабочих целях.

В ночь с 8 на 9 апреля в Telegram был создан чат «Госуслуги: Пхукет-РФ», предназначенный для сбора для сбора заявок, поданных через портал госуслуг на рейс «Аэрофлота», который должен вывезти российских туристов из Пхукета в Петербург и Москву. Ссылку на этот чат выложило посольство России в Таиланде на своей официальной группе в Facebook.

В качестве владельца чата был указан пользователь «Минкомсвязь России», а на сообщения отвечал пользователь «Максут Шадаев», позже сменивший имя на «Макс Ш». Номер телефона, привязанный к этому аккаунту, соответствует реальному мобильному номеру главы Минкомсвязи, указывает «Русская служба Би-би-си». В переписке также участвовали представители портала «Госуслуги» и генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пишет издание.

Российские туристы отправляли в чат номера заявок, а также свои личные данные, в том числе ФИО, номера загранпаспортов и даты рождения. При этом Шадаев пытался остановить их, указывая, что не нужно выкладывать в общий доступ эти сведения, достаточно ограничиться только номерами заявок.

Telegram заблокирован в России по решению суда с апреля 2018 года. Несмотря на это, мессенджер успешно обходит блокировку, он доступен всем российским пользователи и не удалён ни из App Store, ни из Google Play.


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