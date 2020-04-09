Как сообщила «Русская служба Би-би-си», глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев использует формально запрещённый в России мессенджер Telegram в рабочих целях.
В ночь с 8 на 9 апреля в Telegram был создан чат «Госуслуги: Пхукет-РФ», предназначенный для сбора для сбора заявок, поданных через портал госуслуг на рейс «Аэрофлота», который должен вывезти российских туристов из Пхукета в Петербург и Москву. Ссылку на этот чат выложило посольство России в Таиланде на своей официальной группе в Facebook.
В качестве владельца чата был указан пользователь «Минкомсвязь России», а на сообщения отвечал пользователь «Максут Шадаев», позже сменивший имя на «Макс Ш». Номер телефона, привязанный к этому аккаунту, соответствует реальному мобильному номеру главы Минкомсвязи, указывает «Русская служба Би-би-си». В переписке также участвовали представители портала «Госуслуги» и генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пишет издание.
Российские туристы отправляли в чат номера заявок, а также свои личные данные, в том числе ФИО, номера загранпаспортов и даты рождения. При этом Шадаев пытался остановить их, указывая, что не нужно выкладывать в общий доступ эти сведения, достаточно ограничиться только номерами заявок.
Telegram заблокирован в России по решению суда с апреля 2018 года. Несмотря на это, мессенджер успешно обходит блокировку, он доступен всем российским пользователи и не удалён ни из App Store, ни из Google Play.
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Именно что касается подключения. Когда уже подключился — всё окей.
Только вышел из него — уведомления можешь получить только на следующий день.
И звонить невозможно, заикается.
В этот же момент по FaceTime, Signal и WhatsApp — всё окей со звуком
К стати, никто не знает сколько выделил денег на борьбу с короной наш прекрасный Павел Дуров?)