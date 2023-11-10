билайн даст возможность присвоить свой номер умным часам или планшету

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ



Мобильный оператор билайн запустил сервис «Один номер» — с его помощью различные устройства с поддержкой eSIM, например, умные часы, могут использоваться в качестве самостоятельного средства связи, абонентский номер при этом не меняется — он будет тем же, что и на основном устройстве.

«Один номер» даст возможность оставаться на связи на своем привычном номере, даже если у вас нет с собой основного телефона. Например, вы сможете полноценно общаться во время утренней пробежки, надев умные часы с поддержкой eSIM, оставив при этом свой смартфон дома. Актуальный пакет услуг связи делится между основным и дополнительным средством связи, его можно будет расходовать на любом из устройств.

«К действующей SIM-карте клиента теперь можно выпустить дополнительную — с идентичным абонентским номером. Такую eSIM можно установить в умные часы, планшет или в резервный смартфон, после чего устройство самостоятельно зарегистрируется в сети оператора и будет работать независимо от телефона с основной SIM», — поясняют принцип работы сервиса в пресс-службе билайна.

Сервис уже доступен клиентам мобильного оператора из Москвы и Московской области. Подключить «Один номер» можно прямо мобильном приложении билайна.

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Комментарии

Johnny
+245
Johnny
Давно уже пора.)
И, как понимаю, у номера будет одна линия, т.е. нельзя будет разговаривать и с часов, и со смартфона.
Интересно, через сколько Мегафон сделает или МТС.)))
2 часа назад в 13:53
#
0
Grigoriy Gusev
У МТС вчера видел аналогичное на сайте.
2 часа назад в 13:59
#
+119
migachevm
эскперты, а с яблочными часами в россии такое не будет работать? чтобы тлф дома был а с часов принимать вызов
час назад в 15:19
#
tellurian
+4744
tellurian migachevm
Увы, пока закон не поменяют не будет работать :(
48 минут назад
#
tellurian
+4744
tellurian
Apple Watch в пролёте? ;(((
48 минут назад
#