билайн даст возможность присвоить свой номер умным часам или планшету







Мобильный оператор билайн запустил сервис «Один номер» — с его помощью различные устройства с поддержкой eSIM, например, умные часы, могут использоваться в качестве самостоятельного средства связи, абонентский номер при этом не меняется — он будет тем же, что и на основном устройстве.

«Один номер» даст возможность оставаться на связи на своем привычном номере, даже если у вас нет с собой основного телефона. Например, вы сможете полноценно общаться во время утренней пробежки, надев умные часы с поддержкой eSIM, оставив при этом свой смартфон дома. Актуальный пакет услуг связи делится между основным и дополнительным средством связи, его можно будет расходовать на любом из устройств.

«К действующей SIM-карте клиента теперь можно выпустить дополнительную — с идентичным абонентским номером. Такую eSIM можно установить в умные часы, планшет или в резервный смартфон, после чего устройство самостоятельно зарегистрируется в сети оператора и будет работать независимо от телефона с основной SIM», — поясняют принцип работы сервиса в пресс-службе билайна.

Сервис уже доступен клиентам мобильного оператора из Москвы и Московской области. Подключить «Один номер» можно прямо мобильном приложении билайна.

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