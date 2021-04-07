«2020 год во много был непростым и трансформационным, но, несмотря на все сложности, нам удалось реализовать масштабную программу по развитию сети в Москве. Мы утроили темпы строительства сети и построили более 10 000 новых базовых станций как над землей, так и под ней, чтобы еще больше москвичей смогли в хорошем качестве пользоваться мобильным интернетом и оставались на связи. Общий объем инвестиций в развитие сети составил рекордные для компании 15,5 млрд рублей и в 2021 году мы продолжим активное строительство в сопоставимом объеме с фокусом на Московскую область», — директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Машин.







Для определения уровня мобильность в «Билайне» изучили использование сервисов и интенсивность действий в таких категориях, как коммуникации, здоровье, досуг и развлечения, забота о близких, путешествия, образование, покупки, перемещения по городу.Ситуация вокруг пандемии значительно снизила возможность жителей столицы в перемещениях и личном общении. Частота личных встреч, а также посещение культурно-досуговых мероприятий и заведений сократились на 56 процентов. А вот домашние просмотры кино выросли на 93 процента, а также был замечен рост онлайн-просмотров выставок и концертов (160%). Снижение посещений спортзалов (на 31%) увеличило спрос на сервисы для тренировок и онлайн-марафоны на 150 процентов. Наибольший прирост интенсивности зафиксирован в категории видеоконференций (277%). Этому во многом поспособствовали самоизоляция и переход на режим удаленной работы. В плане онлайн-покупок москвичи отдают предпочтение книгам, мелкобытовой технике и электронике. Повседневные покупки, среди которых приобретение продуктов, средств гигиены и лекарств, по-прежнему удобнее делать в магазинах.В связи с самоизоляцией офлайн-активность была ограничена, но при этом у москвичей появилось дополнительное свободное время, которое они посвятили отдыху и саморазвитию. К примеру, жители Москвы стали на 27 процентов больше спать, а на 20 процентов больше времени уделять хобби. Результаты исследования также отображают, что 40 процентов москвичей в 2020 году занялись онлайн-самообразованием. Чаще всего отдавалось предпочтение повышению квалификации. Помимо этого значительно вросли использование и интенсивность сервисов для здоровья. Самый большой спрос зафиксировали на онлайн-консультации врачей и сервисы для медитаций — 214 и 114 процентов соответственно.Из-за ограничений не всё так гладко с путешествиями. В 2020 году только 19 процентов жителей столицы смогли выехать за границу. В 2019 году этот показатель составлял 47 процентов. В пятерку самых популярных направлений для путешествий вошли: Турция (47%), ОАЭ (9%), Египет (8%), Черногория (8%) и Мальдивы (7%).Прошедший год сформировал новые привычки. Москвичи на 20 процентов стали меньше гулять и на 18 процентов сократили употребление фаст-фуда. Самоизоляция, переход на удаленную работу и онлайн-обучение значительно проституировали процесс цифровизации населения столицы. В рамках исследования стало известно, что жители столицы ценят стабильную работу мобильного интернета за возможность быть на связи с близкими, работать удаленно, следить за здоровьем, совершать покупки онлайн и решать повседневные задачи в дороге. «На ходу» жители столицы чаще всего используют смартфон для прослушивания музыки (особенно молодые люди, 18-34 года), общения (особенно молодые девушки), чтения новостей и книг (главным образом, москвичи среднего и старшего возраста). Как показала практика самоизоляции, взаимодействие почти во всех исследованных категориях может перейти в онлайн. В наименьшей степени замещение офлайна было замечено в сферах, которые тесно связаны с личным взаимодействием: общение с близкими, путешествия, здоровье.Также прошлый год был отмечен переводом диапазона 2100 из 3G в 4G, что в свою очередь позволило значительно увеличить емкость сети и доступность связи четвертого поколения для москвичей. В рамках реализации программы «Билайна» по развитию сети в Москве средняя скорость мобильного интернета выросла на 74%, а максимальная может достигать 350 мбит/с. К концу 2020 года оператор обеспечил стабильной связью все станции и большинство тоннелей, а полностью работы в этом направлении планируют завершить в мае 2021 года.