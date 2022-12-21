Билайн лидирует по скорости скачивания контента и показателю непрерывности в московском метро

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:



«Каждый день мы стремимся предоставлять качественный сервис нашим клиентам, где бы они ни находились. Я искренне рад, что нам удалось создать в московском метро надежную связь с хорошим качеством мобильного интернета и голосовой связи. В этом году для удержания высоких стандартов качества связи билайн, мы не только строили новые базовые станции, но и расширили возможности сети за счет дополнительной частотной емкости — L900. Технические специалисты компании вывели в эфир 237 новых базовых станций в этом диапазоне, которые позволили увеличить надежность сети и ее доступность в тоннелях».

По данным исследования агентства «Телеком Дейли», билайн второй год подряд занимает лидирующую позицию по средней скорости скачивания контента на станциях и в тоннелях московского метро. Кроме этого, оператор опередил других игроков по показателю непрерывности.Так, по результатам проведенного исследования, по средней скорости скачивания контента во время движения поездов билайн на первом месте с показателем в 100 Мбит/с, что почти в два раза выше, чем в прошлом году. А скорость на станциях метро достигает до 207 Мбит/с. Такой скорости вполне может быть достаточно для скачивания тяжелых файлов в высоком разрешении как на станциях, так и во время движения. Кроме этого, у билайн выросла и скорость загрузки контента в сеть до 32,7 Мбит/с (19 Мбит/с — годом ранее).По итогам ноября в 2022 году клиенты билайн в московском метро использовали почти на 40% больше интернет-трафика, чем годом ранее.Исследование проводилось информационно-аналитическим агентством «Телеком-Дэйли» в Московском метрополитене в декабре 2022 года с помощью критериев, выбранных организацией самостоятельно.