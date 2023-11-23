Билайн обеспечил непрерывную связь на всем пути движения автомобилистов по проспекту Багратиона

Виктор Емелин, технический директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):



«Москвичи – одни из самых активных горожан в нашей стране, для которых дорога – это часть повседневной рутины, а также возможность отдохнуть, отправившись на дачу. На дороге особенно важно чувствовать себя в безопасности, при необходимости позвонить близким или в экстренные службы. Поэтому мы уделяем особое внимание качеству связи на трассах Москвы и Московской области, а новые участки не являются исключением. Мы заранее провели необходимые настройки на сети для того, чтобы создать не только высокоскоростное соединением, но и главное – стабильное».

Оператор сотовой связи билайн обеспечил непрерывную связь и стабильное соединение на новой платной дороге – проспекте Багратиона. Эта шестиполосная трасса длиной 22 км начинается от «Москва-Сити», проходит вдоль Белорусского направления Московской железной дороги до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей и уходит в платный обход Одинцово.Важным фактором качества связи на дорогах является надежность сети – стабильность передачи данных во время движения автомобиля. Так, в Москве она выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, что вероятность прерывания связи во время разговора или «подвисания» контента при просмотре видео значительно сокращается. Во время проверки связи на проспекте Багратиона техническими специалистами не было зафиксировано ни одного обрыва. Стабильную работу сети здесь обеспечивают 34 базовые станции оператора, расположенные вдоль всей длины трассы.По результатам тестирования средняя скорость мобильного интернета составляет 56 Мбит/с, а максимальная – 254 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для прослушивания любимых треков онлайн во время движения или для загрузки фильмов и другого видеоконтента пассажирами.