Билайн опять атаковали — связь работает с перебоями

Абоненты билайн в Москве и Московской области пожаловались на проблемы с сетью. Не работают голосовые вызовы и мобильный интернет, наблюдаются сложности с отправкой и получением SMS. У некоторых также неработоспособно мобильное приложение.

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