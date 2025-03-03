Абоненты билайн в Москве и Московской области пожаловались на проблемы с сетью. Не работают голосовые вызовы и мобильный интернет, наблюдаются сложности с отправкой и получением SMS. У некоторых также неработоспособно мобильное приложение.
Билайн опять атаковали — связь работает с перебоями
Александр Кузнецов —
Абоненты билайн в Москве и Московской области пожаловались на проблемы с сетью. Не работают голосовые вызовы и мобильный интернет, наблюдаются сложности с отправкой и получением SMS. У некоторых также неработоспособно мобильное приложение.
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