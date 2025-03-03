Билайн опять атаковали — связь работает с перебоями

Александр
билайн

Абоненты билайн в Москве и Московской области пожаловались на проблемы с сетью. Не работают голосовые вызовы и мобильный интернет, наблюдаются сложности с отправкой и получением SMS. У некоторых также неработоспособно мобильное приложение.

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Билайн рассказал, что его специалисты работают над диагностикой и устранением проблем. Пресс-служба билайна сообщила изданию «РИА Новости», что сети оператора подверглись DDoS-атаке. Такая же атака была зафиксирована на прошлой неделе, когда со связью билайна в ряде российских регионов наблюдались неполадки в течение нескольких часов.

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