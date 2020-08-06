Гендиректор компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Александр Торбахов рассказал, что оператор собирается отказаться от токсичного контента — платных подписок, навязанных абонентам. По его словам, это недопустимая практика, которая приводит к краткосрочному увеличению выручки, а в долгосрочной перспективе вынуждает абонентов уходить к другим операторам.
«Билайн» ужесточил систему подтверждения платных подписок: для подключения такой услуги абоненту необходимо ввести номер своего телефона, а затем подтвердить операцию кодом, который приходит по SMS. Также изменились требования к контент-провайдерам: они обязаны привести в порядок страницы с правилами оформления подписок, сделав текст на них более понятным. За нарушение этих правил контент-провайдерам грозит штраф или расторжение договора.
По данным РБК, абонентская база «Билайна» не увеличивается с третьего квартала 2016 года. Во втором квартале 2020 года она составила 49,8 миллиона клиентов, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. Не исключено, что примеру «Билайна» последуют и другие российские операторы сотовой связи, что повысит доверие к ним со стороны абонентов.
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