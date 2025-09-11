Билайн открыл предзаказ на iPhone 17 с эксклюзивными подарочными боксами

Александр
Билайн объявил о старте предзаказа на новую линейку iPhone. Клиентам доступны все четыре модели — iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. 

Для пользователей, оформивших предзаказ одними из первых, Билайн подготовил специальный подарок*. Первые 30 клиентов, оплатившие предзаказ, получат новенький iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max или iPhone Air в стильном боксе с качественными аксессуарами от бренда VLP, а также мерчом Билайна. Это возможность обеспечить себя новинкой сразу со всем необходимым для комфортного использования устройства. Количество подарочных боксов ограничено.

Оформить предзаказ на новую линейку iPhone и стать одним из тех, кто получит новинку вместе с эксклюзивным боксом, можно уже сейчас на сайте Билайна. Далее остается только дождаться поступления смартфона. Как только это произойдет, сотрудники контактного центра компании свяжутся с клиентами для подтверждения предзаказа. 

Цены:

● iPhone Air: от 144 490 рублей
● iPhone 17: от 109 890 рублей
● Phone 17 Pro: от 164 890 рублей
● iPhone 17 Pro Max: от 184 890 рублей

После старта продаж смартфоны можно будет приобрести и в офисах обслуживания клиентов Билайна, однако предзаказ даёт возможность получить новинку одним из первых, ещё и с подарком.

Помимо этого, в интернет-магазине Билайна стартовал предзаказ и на другую продукцию Apple — новые модели наушников и часов. 

* Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 29.09.2025 г. включительно. На смартфон Apple iPhone 17 условия акции не распространяются. Стоимость смартфонов указана по данным на 10.09.2025 г.


