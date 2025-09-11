Билайн открыл предзаказ на iPhone 17 с эксклюзивными подарочными боксами





Билайн объявил о старте предзаказа на новую линейку iPhone. Клиентам доступны все четыре модели — iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Билайн объявил о старте предзаказа на новую линейку iPhone. Клиентам доступны все четыре модели — iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

* Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 29.09.2025 г. включительно. На смартфон Apple iPhone 17 условия акции не распространяются. Стоимость смартфонов указана по данным на 10.09.2025 г.

