





Оператор сотовой связи «Билайн» запустил новую услугу — «Страховка при нуле». Она позволяет пользоваться голосовой связью и некоторыми мобильными приложениями, даже когда на счёте недостаточно средств и номер заблокирован.«Страховка при нуле» сохраняет доступ к WhatsApp, Viber, Skype и другим мессенджерам, «Яндекс.Картам», «Яндекс.Навигатору», «Google Картам» и приложению платежной карты «Билайн» в течение суток с момента блокировки номера. Трафик в этот период предоставляется бесплатно и не расходует основной пакет интернета.Услугу «Страховка при нуле» можно бесплатно подключить в мобильном приложении «Мой Билайн». После этого она будет активироваться автоматически как только на счёте будет не хватать средств и номер заблокируется. Эта услуга доступна всем обладателям предоплатных тарифных планов и действует в 24 часа после блокировки номера. В течение этого времени абоненту необходимо пополнить счёт, иначе доступ к звонкам и приложениям будет закрыт.