билайн запускает новый способ оплаты совместно с сервисом «Подели»

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ




В интернет-магазине билайна стала доступна услуга оплаты товаров по частям с сервисом «Подели» — проектом «Альфа-Банка». Теперь клиенты могут разделить стоимость своей покупки на четыре равных платежа и вносить их раз в две недели.

Преимущества сервиса для клиентов билайна — никаких комиссий и переплат, простое и быстрое оформление, а для оплаты можно использовать любую карту любого российского банка. С «Подели» можно купить смартфоны, умные часы, наушники и другие гаджеты и аксессуары.


«Мы в билайне всегда стремимся предоставить нашим клиентам не только высококачественные продукты и услуги, но и максимально удобные и выгодные условия их приобретения. Запуск оплаты по частям отражает нашу приверженность этим ценностям. Теперь клиенты билайна могут легко и без дополнительных финансовых затрат приобретать в моменте те товары, о покупке которых они давно задумывались, но откладывали», — прокомментировал нововведение директор по развитию нетелеком-продуктов и цифровых сервисов билайна Иван Савкин.

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