Билайн запустил ИИ-аватара в московском офисе

Билайн запустил пилотный проект с участием ИИ-аватара — цифрового помощника для клиентов, установленного в офисе оператора в ТЦ «Авиапарк» в Москве. Новый формат обслуживания позволяет протестировать возможности искусственного интеллекта в консультировании посетителей и сокращении нагрузки на персонал.
На текущем этапе Елена консультирует по тарифным планам, помогает подобрать подходящее предложение и отвечает на вопросы, связанные с оформлением SIM-карт. В дальнейшем планируется расширение её функциональности — вплоть до формирования заказа и оплаты, а также работы с более широким спектром клиентских запросов.
«Цифровой помощник в офисе — это часть нашей стратегии по внедрению интеллектуальных сервисов в точки продаж. Мы стремимся создавать удобный и современный клиентский опыт, в том числе за счёт автоматизации типовых запросов. Аватар поможет сократить очереди и высвободить сотрудников для более сложных задач», — подчеркнул Денис Ильин, директор по управлению монобрендовым каналом Билайна.
Технологическая платформа ИИ-аватара объединяет модули видеогенерации, распознавания и синтеза речи, а также LLM. Архитектура решения разработана дочерней компанией CDNVideo, которая отвечает за обучение, настройку и сбор обратной связи. Распознавание речи и языковые модели на текущем этапе реализованы в партнёрстве с внешними специалистами, однако в перспективе запланирован переход на внутренние решения Билайна.
Цель пилота — протестировать востребованность цифрового канала консультирования в реальных условиях, снизить нагрузку на сотрудников и сократить время ожидания в офисе. В качестве KPI используются конверсия в взаимодействие с аватаром и эффективность диалогов. Обратная связь собирается через анализ логов и прямое общение с клиентами.
Срок пилотного запуска — от 1 до 3 месяцев. В случае достижения целевых метрик проект будет масштабирован в другие офисы, в первую очередь — в крупных городах.
