Безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам (TikTok, Telegram, Instagram, «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Viber, WhatsApp и т. д.)

Безлимитный доступ к YouTube

Полностью безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами

Безлимитные звонки на номера «Билайн»







Оператор сотовой связи объявил о запуске нового тарифного плана — «Связь Z». Он построен по модели конструктора, а включённые в него услуги не сгорают, а автоматически переносятся на следующий месяц.Пользователи тарифа «Связь Z» могут выбрать нужный им объём трафика (10, 30 или 50 ГБ), а также пакет минут и SMS-сообщений. Абонентская плата зависит от выбранных услуг. Если какой-то вид услуг не нужен, можно не покупать пакет, тогда плата будет списываться по факту потребления.Абонентам также доступны платные опции для нетарифицируемого пользования некоторыми сервисами:Эти опции можно подключать с учётом потребностей — одну, несколько, в сочетании с другими услугами. Оплата производится в момент подключения, деньги списываются со счёта.Перейти на «Связь Z» можно в мобильном приложении или на сайте «Билайна». При подключении этого тарифа предусмотрен безлимитный TikTok бесплатно на три месяца и подарки в приложении «Билайн ТВ» (подборка фильмов, сериалов и познавательного контента в подписке «Кино + ТВ»).