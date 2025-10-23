Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства

В акции участвуют около 50 брендов
Билайн запускает ежегодную распродажу 11.11 — один из самых ожидаемых периодов осеннего шопинга. С 21 октября по 12 ноября 2025 года в интернет-магазине оператора доступны смартфоны, часы, наушники, колонки, аксессуары и другие устройства со скидками до 90%.
В распродаже участвуют как актуальные модели, так и популярные устройства прошлых сезонов, которые можно выгодно приобрести. В числе предложений — флагманские смартфоны, смарт-часы со встроенными функциями здоровья, беспроводные наушники с шумоподавлением, умные колонки и аксессуары.
На странице «Старт распродажи 11.11» в интернет-магазине Билайна товары можно сортировать по брендам, размеру скидки и категории. Количество устройств ограничено и может отличаться в зависимости от региона.
