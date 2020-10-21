





Оператор сотовой связи «Билайн» отправил в архив тарифный план «Интернет Pro» и вместо него запустил новый тариф — «Интернет Pro+». Объём включённого в него трафика был значительно увеличен.«Интернет Pro» предлагал 60 гигабайт в месяц, а пользователям «Интернет Pro+» предоставляется 100 гигабайт. Кроме того, трафик не учитывается в ночное время. Пользоваться интернетом по ночам можно сколько угодно, скорость не урезается, а потреблённые гигабайты не расходуются из основного пакета.SMS-сообщения и телефонные разговоры оплачиваются отдельно, включённых пакетов SMS и минут нет. Очевидно, что тариф создавался для тех, кому доступ к интернету и потребление онлайн-контента приоритетнее всего остального. Абонент может подключить к своему пакету трафика до четырёх дополнительных номеров, в том числе те, что принадлежат другим людям. Эта услуга предоставляется бесплатно.В «Интернет Pro+» включено два месяца бесплатной подписки на сервис ViP Play, а также бесплатный доступ к сервису «Билайн ТВ» со 155 телевизионными каналами, причём смотреть видеоконтент можно как на том устройстве, в которое вставлена SIM-карта с этим тарифом, так и на любых других, включая телевизоры с функцией Smart TV.Перейти на тариф «Интернет Pro+» можно в мобильном приложении «Мой Билайн» или в офисе обслуживания «Билайна». Первые три месяца стоимость обслуживания по тарифу составляет 600 рублей в месяц, а затем 900 рублей. В разных регионах цены могут отличаться.