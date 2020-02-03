Оператор сотовой связи «Билайн» провёл закрытую презентацию новой тарифной линейки «Близкие люди». В неё войдут пять тарифов с разным наполнением.
Каждый тариф предусматривает подключение несколько телефонных номеров по одному договору. Предполагается, что ими будут пользоваться члены семьи или родственники.
В тарифы включены следующие услуги:
- Интернет-трафик объёмом от 20 гигабайт до полного безлимита
- Полностью безлимитный трафик в мессенджерах
- От 400 до 4000 минут голосовой связи
- Безлимитные звонки на «любимый номер»
- Домашний интернет на скорости 100 Мбит/с
- Кабельное телевидение (до 195 ТВ-каналов)
- Доступ к фильмам и сериалам в сервисе VIP Play
Примечательно, что услуга с аналогичным названием «Близкие люди» была запущена «Билайном» в 2009 году. Тогда оператор предлагал абоненту «создавать группы до 5 человек и общаться по льготной цене», а при недостатке средств на балансе участники группы могли совершать вызовы за счет её главы. Эта услуга была доступна на нескольких тарифах.
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