Билайн

Оператор сотовой связи «Билайн» провёл закрытую презентацию новой тарифной линейки «Близкие люди». В неё войдут пять тарифов с разным наполнением.

Каждый тариф предусматривает подключение несколько телефонных номеров по одному договору. Предполагается, что ими будут пользоваться члены семьи или родственники.

Билайн

В тарифы включены следующие услуги:
  • Интернет-трафик объёмом от 20 гигабайт до полного безлимита
  • Полностью безлимитный трафик в мессенджерах
  • От 400 до 4000 минут голосовой связи
  • Безлимитные звонки на «любимый номер»
  • Домашний интернет на скорости 100 Мбит/с
  • Кабельное телевидение (до 195 ТВ-каналов)
  • Доступ к фильмам и сериалам в сервисе VIP Play
Размер абонентской платы на этих тарифах пока неизвестен, цены будут объявлены 4 февраля вместе с открытием подключения. Это конвергентные тарифы, которые включают в себя услуги мобильной связи, кабельного телевидения и домашнего интернета. Они позволят экономить тем абонентам, которые пользуются всеми этими услугами и платят за них по-отдельности. Наверняка цены в разных регионах будут отличаться.

Примечательно, что услуга с аналогичным названием «Близкие люди» была запущена «Билайном» в 2009 году. Тогда оператор предлагал абоненту «создавать группы до 5 человек и общаться по льготной цене», а при недостатке средств на балансе участники группы могли совершать вызовы за счет её главы. Эта услуга была доступна на нескольких тарифах.


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Источник:

Эльдар Муртазин Эльдар Муртазин

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