Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс сообщил в интервью телеканалу CNBC, что миру нужно больше предпринимателей, таких как Илон Маск, для борьбы с изменением климата. По его словам, «нам нужно больше Илонов Масков. Нам нужен Маск и в цементной, и в сталелитейной промышленностях, а также во всех остальных отраслях».

Также Гейтс сообщил, что он очень ценит Илона за его вклад в создание многоразовых ракет и в производство электромобилей. «То, что Маск сделал с Tesla — фантастика. Это хорошая демонстрация того, что электромобили являются отличным вкладом в решение проблемы по изменению климата. Я считаю, он должен гордиться тем, что сделал».



Интересно, что на прямой вопрос корреспондента, покупал ли он акции Tesla, Гейтс ответил, что «не обсуждает свои методы инвестирования».


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