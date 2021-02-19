





Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс сообщил в интервью телеканалу CNBC, что миру нужно больше предпринимателей, таких как Илон Маск, для борьбы с изменением климата. По его словам, «нам нужно больше Илонов Масков. Нам нужен Маск и в цементной, и в сталелитейной промышленностях, а также во всех остальных отраслях».Также Гейтс сообщил, что он очень ценит Илона за его вклад в создание многоразовых ракет и в производство электромобилей. «То, что Маск сделал с Tesla — фантастика. Это хорошая демонстрация того, что электромобили являются отличным вкладом в решение проблемы по изменению климата. Я считаю, он должен гордиться тем, что сделал».Интересно, что на прямой вопрос корреспондента, покупал ли он акции Tesla, Гейтс ответил, что «не обсуждает свои методы инвестирования».