Биометрия вместо SMS и почты. Telegram изменит способ входа в аккаунт

Александр

Иллюстрация tginfo

Telegram готовит большие изменения в системе авторизации — с ключом доступа Passkey. В последней бета-версии 12.2.8 мессенджера для Android уже появились признаки этой функции, которая в будущем позволит пользователям входить в аккаунт без ввода номера телефона и одноразовых кодов из SMS или email.

На стартовом экране приложения появится кнопка «Log in using passkey». При её нажатии запускается менеджер паролей устройства, который проверяет личность пользователя с помощью биометрии (распознавания лица, отпечатка пальца) или PIN-кода экрана блокировки. После успешной проверки система автоматически отправляет в Telegram криптографический ключ, заменяющий собой одновременно логин, пароль и код подтверждения.

Passkey — это не просто альтернатива SMS-коду, как вход по почте или через аккаунты Google и Apple. Это принципиально новая технология аутентификации, основанная на стандарте FIDO2. Как и вход по email, функцию Passkey нужно будет предварительно активировать в настройках конфиденциальности Telegram. Ключ будет сохраняться на устройстве, где был создан, но при этом сможет синхронизироваться между устройствами через Google Password Manager, iCloud Passwords или другие менеджеры паролей. Это обеспечивает удобство при смене смартфона — ключи автоматически переносятся через облачный аккаунт.

Внедрение Passkey решит несколько ключевых проблем. Во-первых, это уменьшит зависимость от SMS, что особенно важно в странах, где операторы блокируют сообщения от Telegram. Во-вторых, повысится безопасность — ключи хранятся в защищённой зоне менеджера паролей и не могут быть перехвачены фишинговыми сайтами. В-третьих, ускорится процесс входа — достаточно одного касания с биометрической проверкой. Сейчас это нововведение находится в разработке, поэтому даже в бета-версии работает не в полной мере. Его полноценное внедрение ожидается в одном из будущих обновлений мессенджера.

4
Комментарии

+300
acinatnas
Это нововведение уже не первый месяц прекрасно работает для авторизации в psn.
час назад в 16:18
#