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BiP и KakaoTalk отключились по всей России

Олег


В России перестали работать еще два иностранных мессенджера — турецкий BiP и южнокорейский KakaoTalk. Об этом пишет РБК. 

Согласно источнику, пользователи этих приложений начали массово жаловаться на проблемы 29 июля: внутри приложений больше не получается отправлять сообщения или загружать любые файлы. Сервисы просто не могут установить соединение с сетью, при этом после включения сервиса для смены виртуального местоположения работа полностью восстанавливается. Отдельные пользователи сообщали о проблемах с доступом (загрузка медиа, голосовые звонки) всю последнюю неделю. 

Проблемы с доступом фиксируют пользователи по всей стране, а сами мессенджеры перестали открывать диалоги и списки контактов. Роскомнадзор и представители приложений пока не давали официальных комментариев о причинах сбоев.

Интерес к BiP и KakaoTalk в стране резко вырос в последнее время. Российские пользователи стали активно искать альтернативные варианты для общения на фоне регулярных ограничений и сбоев в работе Telegram и WhatsApp.
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Источник:
РБК
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