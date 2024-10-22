Bitcoin повергнет мир в глобальную нищету. ЦБ Европы прошелся по самым больным местам любителей крипты



В сети появились высказывания членов Европейского Центрального банка о биткойне в частности и криптоиндустрии в целом. Подробности собрали в ТАСС.



Согласно источнику, своим мнением поделились эксперты ЦБ Европы Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф. Они опубликовали авторскую статью, в которой разнесли в щепки повальное увлечение биткойном и криптой вообще.





«Биткоин не увеличивает производственный потенциал экономики; последствия продолжающегося роста, по сути, являются перераспределительными, то есть влияние богатства на потребление первых владельцев биткоина может происходить только за счет потребления остальной части общества. Если цена биткоина вырастет окончательно, существование биткоина приведет к обнищанию тех, кто им не владеет, так и тех, кто купил его позже», — цитата из статьи.



Фактически имеется в виду, что с помощью биткойна единицы богатеют за счет обеднения большинства.



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Еще эксперты ЕЦБ ударили по самому больному месту криптоиндустрии: они заявили, что крипта «никогда в значительной степени не использовалась для легальных транзакций в реальном мире», а «остается предпочтительным финансовым продуктом среди финансовых хищников, нарушителей закона и преступников по всему миру». При этом большинство экономистов (по словам Ульриха Биндзайля и Юргена Шаафа) считает биткойн «спекулятивным пузырем, который в конечном итоге лопнет».