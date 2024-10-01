Бизнес сможет авторизоваться в сервисах VK и партнеров при помощи единого аккаунта

VK запустила сервис авторизации для предпринимателей. С помощью VK Бизнес ID предприниматели смогут быстро входить в b2b-сервисы VK через единый аккаунт, управлять корпоративными данными и верифицировать реквизиты, чтобы получить дополнительные возможности. Сервис доступен российским юрлицам, ИП и самозанятым.VK Бизнес ID — это единый аккаунт для доступа к сервисам VK для бизнеса. С ним проще и быстрее регистрироваться — после первого заполнения при создании аккаунта реквизиты и другие данные компании автоматически подгружаются при авторизации, заполнении документов и в других сценариях. При редактировании данные из личного кабинета VK Бизнес ID обновляются во всех сервисах — это экономит время по сравнению с обновлением вручную.Сейчас с VK Бизнес ID можно авторизоваться в VK Рекламе. Постепенно будут подключаться другие продукты VK, в будущем сервис смогут интегрировать внешние b2b-платформы.В личном кабинете VK Бизнес ID можно подтвердить реквизиты через банк. Это даёт дополнительные возможности, которые есть только у верифицированных пользователей. Например, ускоренную проверку платёжных данных юрлица для быстрого запуска кампаний в VK Рекламе. На этапе запуска подтвердить реквизиты можно через Т-Банк и Альфа-Банк.VK Бизнес ID обеспечивает высокий уровень защиты данных благодаря современным технологиям шифрования и многофакторной аутентификации, включая вход по лицу и отпечатку пальца.Постепенно в личном кабинете VK Бизнес ID появится больше возможностей. Например, управление b2b-подписками, привязка карт и расчётных счетов, просмотр истории операций по всей компании. Также станет возможной выдача сотрудникам и фрилансерам доступов к бизнес-аккаунту с разным уровнем полномочий для каждого сервиса.