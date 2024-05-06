Новый вирус ломает iPhone и крадет данные по всему миру, а Apple ничего не может с этим сделать



В сети появились подробности апрельской шумихи по поводу массового взлома устройств Apple с помощью Pegasus-подобного трояна. Об этом написали в Wired.



Речь идет о ситуации, когда множество владельцев iPhone по всему миру



В сети появились подробности апрельской шумихи по поводу массового взлома устройств Apple с помощью Pegasus-подобного трояна. Об этом написали в Wired.Речь идет о ситуации, когда множество владельцев iPhone по всему миру начали получать уведомления от Apple следующего содержания:

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой наемнической шпионской атаки, которая пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID».



Многие получатели этого пуша живут в Индии, но есть и немало пользователей с европейского континента. Компания Blackberry, которая сейчас занимается софтом для кибербезопасности, провела расследование и установила множество достоверных случаев удаленного взлома iPhone в 150 странах. Эксперты описали эксплойт как «сложный имплант iOS» и рассказали, что «ноги» его растут из Китая.







Впервые этот метод взлома засветился в Гонконге в 2020 году и получил название LightSpy. Теперь же он усовершенствовался:





«Это полнофункциональный модульный набор инструментов для наблюдения, который в первую очередь фокусируется на краже частной информации жертв, включая сверхспецифичные данные о местонахождении и запись звука во время голосовых вызовов по IP», — эксперты Blackberry.