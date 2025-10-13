Blackberry снова возвращается — бренд купила очень перспективная компания

Фото: Unsplash



Холдинг Transsion приобрел лицензию на использование торговой марки Blackberry . Об этом пишет Gazeta.ru.

Согласно источнику, этой компании уже принадлежат бренды Tecno, Infinix и Itel — под ними активно выпускаются смартфоны не первый год. Теперь, по информации от инсайдера, ей принадлежат также права на Вlackberry, и вполне возможно мы скоро снова увидим устройства с легендарной «ежевичкой» на корпусе. Тот же инсайдер утверждает, что новинку могут представить уже в 2026 году.Напомним, что оригинальные смартфоны на базе BlackberryOS перестали производиться в середине 2010-х годов. Позже китайская компания HMD Global приобрела права на «ежевику» и выпустила несколько Android-смартфонов с QWERTY, которые не взлетели — качество сборки было посредственным, а продажи низкими.