Приложение Blackmagic Camera перебралось с iPhone на смартфоны Xiaomi, OnePlus, Samsung и Google

Александр




Приложение Blackmagic Camera стало доступно большему количеству Android-смартфонов. Оно востребовано в профессиональной среде, и даже компания Apple снимала на iPhone 15 Pro Max с его помощью презентацию ноутбуков MacBook Pro и моноблока iMac на процессорах M3.

Приложение Blackmagic Camera появилось в «Play Маркете» в июне и изначально было совместимо только со смартфонами производства Samsung (Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23FE, S23+, S23 Ultra) и Google (Pixel 8, 8 Pro, 7, 7a, 7 Pro). Со свежим обновлением появилась поддержка Xiaomi 13, Xiaomi 14, OnePlus 11, OnePlus 12, Samsung Galaxy S21 и Galaxy S22, а также всех версий Google Pixel 6. Разработчики вручную оптимизируют настройки для каждой модели, чтобы добиться наилучшего качества съёмки, а это долгий и трудоёмкий процесс.

Blackmagic Camera специализируется исключительно на съёмке видео и обладает интерфейсом со множеством настроек, которые позволяют в ручном режиме отрегулировать необходимые параметры для съёмки. Можно даже снимать ролики в ландшафтной ориентации, держа смартфон вертикально, что крайне редко встречается в подобных приложениях.

Скачать Blackmagic Camera можно из «Play Маркета».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Пользователь «Google Фото» показал, во что сервис превратил его медиатеку. Не смотрите на ночь 🙅‍♂️
Что Apple украла для iOS 18 из Android? Да почти всё!
В Google Chrome появились три скрытые, но очень полезные кнопки. Вот как их найти

Рекомендации

Рекомендации

Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать
Новый закон увеличивает лимиты СБП в 300 раз, но с одним условием
МТС повышает мобильные тарифы и хитро скрывает новые условия. Как их узнать?
Что круче — обычная Алиса или платная Алиса Про? Попробовали, впечатлились и рассказываем

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии