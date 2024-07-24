Приложение Blackmagic Camera перебралось с iPhone на смартфоны Xiaomi, OnePlus, Samsung и Google

Приложение Blackmagic Camera стало доступно большему количеству Android-смартфонов. Оно востребовано в профессиональной среде, и даже компания Apple снимала на iPhone 15 Pro Max с его помощью презентацию ноутбуков MacBook Pro и моноблока iMac на процессорах M3.
Приложение Blackmagic Camera появилось в «Play Маркете» в июне и изначально было совместимо только со смартфонами производства Samsung (Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23FE, S23+, S23 Ultra) и Google (Pixel 8, 8 Pro, 7, 7a, 7 Pro). Со свежим обновлением появилась поддержка Xiaomi 13, Xiaomi 14, OnePlus 11, OnePlus 12, Samsung Galaxy S21 и Galaxy S22, а также всех версий Google Pixel 6. Разработчики вручную оптимизируют настройки для каждой модели, чтобы добиться наилучшего качества съёмки, а это долгий и трудоёмкий процесс.
Blackmagic Camera специализируется исключительно на съёмке видео и обладает интерфейсом со множеством настроек, которые позволяют в ручном режиме отрегулировать необходимые параметры для съёмки. Можно даже снимать ролики в ландшафтной ориентации, держа смартфон вертикально, что крайне редко встречается в подобных приложениях.
Скачать Blackmagic Camera можно из «Play Маркета».
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