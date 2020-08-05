Два года назад Blizzard в рамках мероприятия BlizzCon представила игру Diablo Immortal для мобильных устройств. Проект создается в сотрудничестве с китайской студией NetEase. Разработчики представили новый трейлер с демонстрацией игрового процесса.
Почти трехминутное видео было выпущено во время ChinaJoy, одной из крупнейших игровых конференций Китая. Ролик теперь доступен на китайской версии сайта игры. Скорее всего в ближайшее время он появится на европейских версиях сайта Blizzard с различными локализациями. В новом трейлере фанаты вселенной Diablo могут ознакомиться с геймплеем, который очень сильно напоминает третью часть. Помимо этого, разработчики решили представить некоторые сведения о шести различных классах: варвар, крестоносец, охотник на демонов, монах, некромант и волшебник. Главным антагонистом Immortal, судя по трейлеру, станет Баал.
На данный момент неизвестна официальная дата выхода Diablo Immortal. Ранее сообщалось, что Blizzard планирует запустить тестирование этим летом. Сейчас можно перейти на сайт игры и оформить предварительную регистрацию.
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Почти трехминутное видео было выпущено во время ChinaJoy, одной из крупнейших игровых конференций Китая. Ролик теперь доступен на китайской версии сайта игры. Скорее всего в ближайшее время он появится на европейских версиях сайта Blizzard с различными локализациями. В новом трейлере фанаты вселенной Diablo могут ознакомиться с геймплеем, который очень сильно напоминает третью часть. Помимо этого, разработчики решили представить некоторые сведения о шести различных классах: варвар, крестоносец, охотник на демонов, монах, некромант и волшебник. Главным антагонистом Immortal, судя по трейлеру, станет Баал.
На данный момент неизвестна официальная дата выхода Diablo Immortal. Ранее сообщалось, что Blizzard планирует запустить тестирование этим летом. Сейчас можно перейти на сайт игры и оформить предварительную регистрацию.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru