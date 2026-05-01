Блогер наглядно показал ущербность Windows-ноутбуков рядом с Macbook Neo. Поспорить невозможно

В соцсетях вирусится ролик, на котором блогер без слов сравнивает качество сборки и материалов Macbook Neo и Windows-ноутбука за схожий прайс. От увиденного становится немного грустно.

Сперва автор показал разницу в жесткости петель и корпуса. Макбук почти не поддается на диагональный изгиб, а крышка держится максимально плотно и почти не ловит «маятник». У неназванного «виндобука» корпус очень сильно «гуляет» по всем направлениям, крышку запросто можно сломать на изгиб, жесткости петель тоже не позавидуешь.Кабель зарядного устройства USB-С плотно держится в Neo и мак даже может на нем висеть, а проприетарный штекер ноутбука выскакивает при малейшем усилии. Эстетически Macbook выглядит лучше, но плотное удержание штекера Type-С может сыграть злую шутку, если задеть провод ногой, проходя мимо заряжающегося макбука.Далее он в микрофон продемонстрировал звуки, которые издают оба устройства, и снова Macbook Neo не оставил шансов конкуренту: его корпус, клавиатура и трекпад ощущаются гораздо дороже. Любопытно, что для сравнения был взят Windows-ноутбук с ценником выше «макбуковского» на $100 — то есть, блогер дал фору ПК-сектору, но даже это не помогло.