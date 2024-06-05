Блогер по приколу заказал такси за 1,7 млн рублей… Пришлось платить и ехать

Александр
Один из итальянских блогеров решил провести эксперимент — он заказал в приложении Uber такси из Милана в Ниццу. У сервиса на такие случаи есть тариф Uber Jet, предполагающий перелёт на частном самолёте.

Расстояние между этими городами относительно небольшое — всего около 315 километров. Поездка на обычном такси обошлась бы ему менее чем в 300 евро (примерно 29 тысяч рублей), а самолёт вышел гораздо дороже  — 17 560 евро (почти 1,7 млн рублей по текущему курсу). Он оплатил перелёт с помощью Apple Pay, после чего ему пришло уведомление о том, что нужно подъехать к аэропорту. Блогер поехал на указанный адрес, и там действительно стоял подготовленный самолёт, где его ждали менеджер Uber, стюардесса и два пилота. Ему помогли комфортно расположиться, после чего самолёт взлетел, и уже через 20 минут они приземлились во Франции.

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Комментарии

+297
needmusic
Всего 1.7 млн рублей чтобы о тебе написали даже на зарубежных сайтах, даже на ресурсе, где казалось бы должны размещать новости технологий. По-моему, отличное вложение.
18 минут назад
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