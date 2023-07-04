Блогер показал настоящий Nothing Phone (2) до официального релиза

Олег

Nothing


На YouTube-канале Маркуса Браунли появился первый обзор еще не представленного смартфона Nothing Phone (2). Блогер показал внешний вид смартфона и его отличия от первой модели.

Стоит сразу отметить, что Маркус за весь ролик так и не включил Nothing Phone (2). В течение пяти минут он продемонстрировал лишь его дизайн и внешние различия с оригинальной моделью.

Nothing

Nothing

Главное нововведение смартфона коснулось его знаковой фишки — глифов, или светодиодов на задней панели. В первой модели глифы поддерживали 12 зон освещения, а во второй их стало 33 — диоды, как и раньше, полностью управляются пользователем.

Благодаря увеличенному количеству светодиодов глифы теперь можно использовать в качестве прогресс-бара — например, верхний полукруг отображает уровень громкости во время её регулировки. А еще полоска используется для отображения оставшегося времени по таймеру — за ним можно следить прямо с задней крышки смартфона. В перспективе сторонние разработчики смогут подключить свои приложение к этой технологии.

Nothing

Nothing

Кроме того, глифы теперь можно настроить в качестве индикатора уведомлений. Каждая полоска назначается на определенное приложение, и загорается, когда от него приходит «пуш».

Nothing

Nothing

Судя по ролику, стекло задней крышки Nothing Phone (2) тоже претерпело изменения: в прошлой модели оно было совершенно плоское, а теперь чуть скруглено по краям. Нечто подобное инсайдеры пророчат для будущего iPhone 15 Pro. 


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Источник:
YouTube
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