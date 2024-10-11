Блогер прицепил iPhone 16 Pro к дрону, чтобы снять захватывающие кадры

Фархад
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Режиссёр и YouTube-блогер Джои Хелмс создал потрясающий кинематографический ролик о Чикаго с помощью iPhone 16 Pro. Для съёмки некоторых фрагментов ему пришлось прицепить смартфон к дрону, и, разумеется, не обошлось без новой функции съёмки в 4К при 120 кадрах в секунду.

Хелмс снимал всё на iPhone 16 Pro в режиме ProRes LOG, а затем смонтировал видео в Final Cut Pro X. Никакого стороннего софта, только дрон и айфон. Получилось очень круто.



Стоит отметить, что обычные потребительские дроны оснащены встроенными камерами, а Хелмс использовал более профессиональную модель, к которой можно крепить профессиональные DSLR или кинокамеры. Тем не менее без режиссёрского таланта (даже с таким же набором оборудования) далеко не каждый сможет снять аналогичное видео.

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Источник:
Joey Helms
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