Блогер прицепил iPhone 16 Pro к дрону, чтобы снять захватывающие кадры

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Режиссёр и YouTube-блогер Джои Хелмс создал потрясающий кинематографический ролик о Чикаго с помощью iPhone 16 Pro. Для съёмки некоторых фрагментов ему пришлось прицепить смартфон к дрону, и, разумеется, не обошлось без новой функции съёмки в 4К при 120 кадрах в секунду.Хелмс снимал всё на iPhone 16 Pro в режиме ProRes LOG, а затем смонтировал видео в Final Cut Pro X. Никакого стороннего софта, только дрон и айфон. Получилось очень круто.Стоит отметить, что обычные потребительские дроны оснащены встроенными камерами, а Хелмс использовал более профессиональную модель, к которой можно крепить профессиональные DSLR или кинокамеры. Тем не менее без режиссёрского таланта (даже с таким же набором оборудования) далеко не каждый сможет снять аналогичное видео.