Блогер serg1us показал, как будет выглядеть локальное затемнение в Samsung S26

Недавно Samsung сообщила, что готовит инновационное решение для защиты данных пользователей в новом флагмане — технологию Flex Magic Pixel (FMP). Обычные экраны смартфонов рассеивают свет почти на 180 градусов, из‑за чего содержимое дисплея легко могут подсмотреть окружающие. Новая разработка призвана заменить устаревшие стекла‑антишпионы, которые снижают яркость и искажают изображение.

