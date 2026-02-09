Top.Mail.Ru

Блогер serg1us показал, как будет выглядеть локальное затемнение в Samsung S26

Олег

Недавно Samsung сообщила, что готовит инновационное решение для защиты данных пользователей в новом флагмане — технологию Flex Magic Pixel (FMP). Обычные экраны смартфонов рассеивают свет почти на 180 градусов, из‑за чего содержимое дисплея легко могут подсмотреть окружающие. Новая разработка призвана заменить устаревшие стекла‑антишпионы, которые снижают яркость и искажают изображение.

В своем новом ролике блогер serg1us показал, как может выглядеть реализация Flex Magic Pixel в смартфоне уже сейчас. Благодаря точному управлению подсветкой дисплей сохраняет высокую яркость и четкость изображения для владельца устройства, одновременно ограничивая углы обзора для посторонних.



Flex Magic Pixel — это технология дисплеев Samsung, которая обеспечивает встроенную защиту конфиденциальности, позволяя регулировать углы обзора экрана без потери качества и яркости картинки, в отличие от защитных пленок и стекол. Такое решение делает использование смартфона более безопасным в общественных местах и открытых пространствах, не жертвуя комфортом и визуальным опытом пользователя.

2
