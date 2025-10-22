Блогер выявил обидный нюанс Xiaomi 17 Pro, о котором Xiaomi решила умолчать

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон решил проверить свежий флагман Xiaomi 17 Pro на прочность, но в ходе теста выявил удивительный факт.

Главная особенность девайса — второй дисплей на задней панели, встроенный в блок камер. С него можно управлять камерой, музыкой, виджетами и просматривать уведомления. Вроде прикольно, но соответствует ли сборка и качество материалов в этом Xiaomi своему флагманскому статусу?

Во всех материалах Xiaomi указывает, что оба AMOLED-дисплея защищены фирменным стеклом Xiaomi Dragon Glass. Оно выдержало испытание блогера на отлично. Как отметил Зак Нельсон, по устойчивости к царапинам это стекло близко к Corning Ceramic Shield 2, используемому в iPhone 17 Pro, и просто лучшее среди всех Android-смартфонов.

А вот о других материалах корпуса Xiaomi решила промолчать. Зато блогер выяснил, что сзади используется пластиковая панель, хотя на вид она не отличается от матового стекла. Но такое решение чаще встречается в телефонах среднего класса, а Xiaomi 17 Pro позиционируется как премиальный флагман. Это немного разочаровывает, учитывая цену в $900.

В остальном Xiaomi 17 Pro оказался довольно прочным.
