Блогер заморозил iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 8 Pro. Вот что с ними стало

Олег

Galaxy


В сети появился видеоролик с довольно жестким тестом на прочность — блогер попробовал заморозить три флагмана от Apple, Samsung g Google. На эксперимент обратили внимание в WCCF Tech.

Согласно источнику, автор YouTube-канала TechDroider решил провести тест на замораживание для свежего смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Чтобы было, с чем сравнить, он положил рядом еще два флагмана — iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro. Контейнер с погруженными в воду девайсами отправился в морозилку на шесть часов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

После начала разморозки блогеру показалось, что у Galaxy и Pixel треснули стекла камер, но это была всего лишь оптическая иллюзия. Когда льда совсем не осталось, стало очевидно: все смартфоны блестяще прошли тестирование. Объективы и динамики были целы, вода не попала внутрь корпуса, а давление льда не раздавила компоненты, в том числе стекла и матрицы дисплеев. Единственное следствие эксперимента — запотевание линз изнутри Android-участников, которое быстро прошло. 


1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
WCCF Tech
Cсылки по теме:
Миллионы смартфонов Samsung Galaxy не получат главное нововведение OneUI 2024 года
Apple напомнила о прочности iPhone 15 в новом ролике
Samsung Galaxy S24 Ultra проверили на прочность. Ни единой царапины на дисплее
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Вышла Windows 11 для очень слабых и старых компьютеров и планшетов
⚡️ Apple разрешила ставить приложения на iPhone без App Store. Но работает это очень странно
OneUI 6.0 лишит привычного приложения всех владельцев Samsung Galaxy
В iOS 17.1 обнаружена небольшая, но очень удобная фишка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4378
Gabriel
Совсем нет фантазии у блогера.
Я бы сварил в мультиварке.
22 минуты назад
#
0
ZoV Gabriel
Лучше в микроволновке ))
15 минут назад
#
Купить рекламу