Блогер заморозил iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 8 Pro. Вот что с ними стало



В сети появился видеоролик с довольно жестким тестом на прочность — блогер попробовал заморозить три флагмана от Apple, Samsung g Google. На эксперимент обратили внимание в WCCF Tech.



Согласно источнику, автор YouTube-канала TechDroider решил провести тест на замораживание для свежего смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Чтобы было, с чем сравнить, он положил рядом еще два флагмана — iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro. Контейнер с погруженными в воду девайсами отправился в морозилку на шесть часов.







После начала разморозки блогеру показалось, что у Galaxy и Pixel треснули стекла камер, но это была всего лишь оптическая иллюзия. Когда льда совсем не осталось, стало очевидно: все смартфоны блестяще прошли тестирование. Объективы и динамики были целы, вода не попала внутрь корпуса, а давление льда не раздавила компоненты, в том числе стекла и матрицы дисплеев. Единственное следствие эксперимента — запотевание линз изнутри Android-участников, которое быстро прошло.