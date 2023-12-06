Блогер снял красивый видос для YouTube и угодил за решетку. Что попало в кадр?

Олег

Блогер


Зарубежный блогер разбил самолет на съемках очередного ролика и получил за это реальный срок. Об этом рассказали в The Verge.

Согласно источнику, 30-летний Тревор Дэниел Джейкоб решил снять эффектный ролик для YouTube. Он взлетел на личном самолете над лесным массивом, предварительно установив на летательный аппарат несколько камер. План был таков: после набора высоты блогер катапультируется из самолета и красиво приземлится на парашюте, а самолет в это время совершит неуправляемое падение в лес Лос-Падрес.

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Тревор проинформировал о своем полете Национальный совет по транспортной безопасности и пообещал предоставить координаты самолета в случае падения. Однако позже он солгал и заявил, что не планировал крушение, которое якобы произошло из-за отказа двигателя. Также он сообщил, что не знает место падения самолета, несмотря на то, что сам лично нашел и выбросил в мусорные баки его остатки. Видеоролик вышел на канале блогера в намеченный срок и, по сути, «сдал» своего автора — в нем можно увидеть, что крушение было преднамеренным.



Посмотрев видео, следователи пришли к выводу, что Джейкоб совершил преступление ради финансовой выгоды и охарактеризовали его поведение как «недопустимое». Блогера приговорили к 6 месяцам тюрьмы.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+4732
tellurian
Так ему и надо. Ещё пусть ущерб природе возмещает. Надеюсь и страховая ему откажет в выплате за самолёт.
Сегодня в 15:32
#
s_medik
+3389
s_medik
Ролику год, чувак уже вышел из тюрьмы.
Сегодня в 15:44
#
+777
Paspartu s_medik
Слоупок хуле
22 минуты назад
#
st00p1dm0nkey
+4133
st00p1dm0nkey
Удалил комментарии….
Это какой-то…позор!

Что дальше, аккаунт снесёте?
56 минут назад
#
Олег Воронин
+2240
Олег Воронин st00p1dm0nkey
Комменты с нецензурными словами удаляются модерацией. Так было всегда. Учитывайте.
минуту назад
#