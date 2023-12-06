Блогер снял красивый видос для YouTube и угодил за решетку. Что попало в кадр?



Зарубежный блогер разбил самолет на съемках очередного ролика и получил за это реальный срок. Об этом рассказали в The Verge.



Согласно источнику, 30-летний Тревор Дэниел Джейкоб решил снять эффектный ролик для YouTube. Он взлетел на личном самолете над лесным массивом, предварительно установив на летательный аппарат несколько камер. План был таков: после набора высоты блогер катапультируется из самолета и красиво приземлится на парашюте, а самолет в это время совершит неуправляемое падение в лес Лос-Падрес.







Тревор проинформировал о своем полете Национальный совет по транспортной безопасности и пообещал предоставить координаты самолета в случае падения. Однако позже он солгал и заявил, что не планировал крушение, которое якобы произошло из-за отказа двигателя. Также он сообщил, что не знает место падения самолета, несмотря на то, что сам лично нашел и выбросил в мусорные баки его остатки. Видеоролик вышел на канале блогера в намеченный срок и, по сути, «сдал» своего автора — в нем можно увидеть, что крушение было преднамеренным.







Посмотрев видео, следователи пришли к выводу, что Джейкоб совершил преступление ради финансовой выгоды и охарактеризовали его поведение как «недопустимое». Блогера приговорили к 6 месяцам тюрьмы.