В сети начали появляться видеоролики, на которых за рулем Tesla сидит собака. Об этом написали в Electrek.co, профильном издании, которое следит за новостями в области «электромобилестроения».
Согласно источнику, молодые блогеры снимают видеоролики, в которых весьма негуманным способом проверяют работу фирменной системы автопилотирования Tesla — BSD. Они сажают за руль собаку, включают автопилот и размещаются на пассажирском сиденье, снимая всё происходящее на смартфон. Очевидно, что в такой ситуации водитель не сможет быстро взять на себя управление электрокаром, если автоматика даст сбой. К слову, это вполне реально — многочисленные любительские тесты уже ясно показали, что BSD это совсем не автономная система, а просто помощь на дороге.
Дело в том, что ранее Tesla внедрила систему отслеживания «пятой точки» водителя — если его сиденье пусто, то автомобиль не включит BSD, а медленно свернет на обочину. Именно поэтому блогеры размещают на водительском месте собаку, а не оставляют его пустым — иначе машина просто не тронется с места. Однако эта мера предосторожности создана не напрасно, поэтому авторы видеороликов серьезно рискуют.
К слову, эксперты из США уже высказались на этот счет. По их словам, контентмейкеры могут столкнуться сразу с двумя обвинениями: в грубом нарушении правил дорожного движения и в жестоком обращении с животными при их перевозке. В определенных случаях за такие деяния могут назначить вполне реальный тюремный срок.
Ранее мы рассказали, что Илон Маск подумывает об уходе из Tesla — он поделился, что очень устает на работе и просто не успевает жить.
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