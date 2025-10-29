Блогеры совсем потеряли стыд — властям РФ пора что-то с этим сделать!

Фото: Unsplash
Некоторое время назад многие следили за налоговыми скандалами так называемых «инфоцыган» — блогеров и инфлюенсеров, которые массово продавали курсы про успешный успех и получали (зарабатывали — неподходящее слово) фактически за воздух неприлично большие деньги.
Содержание:
В чем проблема?
Повсеместная доступность интернета и «народность» контентных платформ дали возможность для высказывания буквально каждому человеку. По сути, сейчас от блогерства обычного интернет-юзера отделяет либо лень, либо отсутствие интереса — техническая возможность публиковать контент есть абсолютно у каждого.
- С одной стороны, такая сверхдоступность хороша. Мы можем слышать мнение не только «специально подготовленных», но разных и простых людей, а сам контент становится более разнообразным и закрывает больше ниш и интересов.
- С другой стороны, многие блогеры сегодня довольно уверенно высказываются на темы, в которых разбираются весьма однобоко, поверхностно, либо не разбираются вовсе.
Это может быть как сознательная, так и неосознанная ложь. И мы здесь говорим о втором варианте. К примеру, большая компания предлагает тревел-блогеру свой крем для лица, чтобы тот его прорекламировал на платной основе. Что может быть плохого в креме для лица? И блогер на чистом глазу предлагает зрителям купить продукт, о качестве, составе и влиянии на здоровье разных людей которого не имеет ни малейшего представления.
Сам продукт при этом может оказаться хорошим, а может плохим — суть от этого не меняется: блогер рекомендует то, что не знает сам.
Что здесь плохого? Прежде всего, дезинформация — это всегда плохо, даже если она неосознанная. Лживая информация может навредить тому, кто ее получает, а доверие или симпатия к блогеру помешают зрителю взглянуть на данные здраво и всё перепроверить.
Фото: Unsplash
Некоторые попадают в когнитивное искажение из-за собственного опыта. Например, пережив негативную ситуацию с чем-то или кем-то, они начинают продвигать свой случай как закономерность, что конечно же ею не является.
Помимо прямого вреда — купил плохой продукт и пострадал — существует также навязанное мнение. Люди социальные существа, и чужое мнение для них немаловажно; а зачастую из него формируется и свое собственное. Поэтому вред от некомпетентного блогерского контента сложно недооценить: часто бывает, что зрители одного блогера ругаются с фанатами другого о предмете, которого в глаза не видели ни те, ни другие.
Самим блогерам тоже зачастую просто некогда погружаться в тему, о которой их просят рассказать. Желание монетизировать свой контент максимально быстро и эффективно обычно сильнее страха дезинформировать публику. В основном такая фейковость не имеет ощутимых негативных последствий, поэтому инфлюенсер годами продолжает распространять ложь.
Где процветает некомпетентностьУвы, везде. Какую бы тематику мы не затронули, большая часть контента по ней будет либо недостаточно достоверной, либо насквозь фейковой. Однако существуют области, в которых недостоверная информация может нанести реальный вред жизни или здоровью.
- Медицина. Казалось бы, что может быть безобиднее симпатичной девушки, которая снимает эстетичные тиктоки про уходовую косметику? Но у любых химических (и даже натуральных) средств есть свойства, которые по-разному проявляются у разных людей. Сам блогер обычно не является экспертом-химиком, чтобы реально оценить, что именно он продвигает. Обычно контентмейкеры полагаются на компетенцию самого производителя, но на самом деле это далеко не панацея. То же касается контента о БАДах, полезности или вредности тех или иных лекарств или компонентов, «прививочные» споры и так далее.
- Здоровье. Методы лечения грыжи позвоничника или защемления седалищного нерва, упражнения при шейном остеохондрозе, народные средства для улучшения зрения, рецепты настоек на кротах и пчелах для потенции или экстренной контрацепции… Любой совет от некомпенентного блогера может стоить вам глаза, кожи, позвонка или жизни.
- Законы и право. Обычно контент на тему законов и тонкостей правоприменения создается многократным копированием и перекладыванием слов из одного-двух первоисточников. Но правильное толкование закона не менее важно, чем его буква; для этой цели существуют целые госорганы, например, конституционный суд. Сможет ли блогер, имеющий среднее образование, цепкий ум и своё ИМХО, правильно рассказать вам о тонкостях нового закона? Едва ли. А ведь его советы могут стоить вам нескольких килограмм нервов, нескольких тысяч рублей (или долларов) штрафа, а может и судимости.
Фото: Grok
- Финансы. Курсы по торговле криптой, советы по вложению в акции и валюту, консультации по вывода бизнеса из кризиса — всего этого «добра» на условном YouTube можно найти вагон и много тележек. Кто создает этот контент? Например, это компании, продвигающие свои услуги — они склонны преувеличивать серьезность проблем и пугать зрителя почём зря. Еще это могут быть люди, у которых что-то получилось в области финансов — но это отнюдь не делает их дипломированными экспертами. Но, пожалуй, больше всего вы найдете контента от совершенно некомпетентных людей, которые бездумно и обрывочно повторяют чужие фразы исключительно ради просмотров.
- Образование. О нем мы уже поговорили вначале. Каждый второй желающий масштабировать свой канал или узнаваемость, запускает курсы по чему бы то ни было, не имея ни дипломов по предмету курсов, ни опыта в образовательной деятельности как таковой.
Что с этим делать?
Скриншот с YouTube
На днях власти Китая приняли новый закон, контролирующий деятельность блогеров. Согласно ему, с 25 октября 2025 года контентмейкеры обязаны иметь официальную квалификацию, если вещают на тему медицины, юриспруденции, образования или финансов. От блогера требуется подтверждать свои знания с помощью диплома, профессиональной лицензии или сертификата. А проверять эти документы будут сами платформы для контента.
Отличный прецедент, не правда ли? И хороший повод подумать о регулировании в нашей стране. Российский пользователь сети крайне доверчив, так уж сложилось десятилетиями — сначала телевизор, потом интернет вызывают у обывателя ощущение непререкаемости (напомнить про зарядку воды в банках перед экраном?). Инфоцыгане и нечистоплотные блогеры это очень хорошо понимают и учитывают.
На текущий момент законодательство РФ всерьез регулирует исключительно «шкурные» и «идейные» вопросы: количество и стоимость рекламы, а также наличие в контенте важных для государства фраз и идей. Кажется, есть смысл переключить внимание на неквалифицированных блогеров: если человеку нужна лицензия, чтобы сидеть в кабинете и принимать клиентов, то почему она не требуется для того же самого в интернете?
Есть еще один важный нюанс — зрители. Которым стоит перестать быть настолько легковерными. Почему бы не начать проверять всё, что мы слышим в сети, даже если это исходит от любимого блогера? Каждый может ошибаться, в том числе и создатель контента. Если информация, которую он озвучил, вас зацепила или впечатлила, не поленитесь проверить ее в интернете. Благо делается это в наше время очень быстро. Наступающая эпоха нейросетевого контента просто обязывает каждого из нас научиться фактчекингу.