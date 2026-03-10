Top.Mail.Ru

Блогеры в восторге от бюджетного MacBook Neo. Им даже хватает 8 ГБ оперативки в 2026

Первые обзоры MacBook Neo уже появились в крупных западных медиа и на YouTube в преддверии завтрашнего старта продаж. Спойлер: многим он понравился, но есть свои нюансы. Напомним, это самый доступный ноутбук Apple с чипом A18 Pro, 8 ГБ оперативки и кучей минусов, но с ценником в $599 и яркими расцветками корпуса.

Главная особенность модели — процессор A18 Pro, который изначально разрабатывался для iPhone 16 Pro. Несмотря на мобильное происхождение чипа, тесты показывают довольно впечатляющую производительность. В Geekbench 6 ноутбук набрал около 3541 балла в одноядерном и 8958 в многоядерном режиме, что позволяет ему обгонять старый MacBook Air на чипе M1 и уверенно справляться с любыми повседневными задачами.

Самый спорный момент — всего 8 ГБ оперативной памяти, причём без возможности апгрейда. Однако обозреватели отмечают, что для рядовых сценариев по типу веб-серфинга, работы с документами, стриминга и учебных задач этого вполне достаточно. При серьёзной нагрузке ноутбук иногда может слегка подтормаживать, но в простых задачах большинство пользователей ничего не заметят. Для монтажа, разработки приложений и ИИ его точно брать не стоит.

Ещё блогерам подчеркнули, что у девайса хороший экран, стереодинамики и отличная автономность. В тесте непрерывного веб-серфинга MacBook Neo проработал 13 часов 28 минут, что значительно больше, чем у многих ноутбуков на Windows в этом ценовом сегменте.

Теперь осталось дождаться обзоров от непроплаченных микроблогеров, которые расскажут обо всех недостатках и компромиссах при использовании MacBook Neo в реальной жизни.
