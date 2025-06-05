Блогеры «ВКонтакте» смогут получить доход от продажи товаров Ozon





«ВКонтакте» совместно с Ozon анонсировала запуск инструмента для взаимодействия блогеров, авторов сообществ и продавцов Ozon. Блогеры и авторы смогут рекламировать товары с маркетплейса и получать процент от каждой продажи, совершённой по рекламной публикации, а продавцы — стимулировать продажи через авторский контент. Инструмент работает в тестовом режиме и в скором времени станет доступен для широкого круга авторов и продавцов. «ВКонтакте» совместно с Ozon анонсировала запуск инструмента для взаимодействия блогеров, авторов сообществ и продавцов Ozon. Блогеры и авторы смогут рекламировать товары с маркетплейса и получать процент от каждой продажи, совершённой по рекламной публикации, а продавцы — стимулировать продажи через авторский контент. Инструмент работает в тестовом режиме и в скором времени станет доступен для широкого круга авторов и продавцов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Один из ключевых запросов бизнеса, который мы видим, — это потребность в продвижении товаров в соцсети с помощью блогеров. Новый инструмент поможет бизнесу получить охватное продвижение в сообществах „ВКонтакте“ и при этом сэкономить, платя за конкретный измеримый результат в виде совершённых продаж. Блогеры, в свою очередь, получат дополнительный способ заработка, а пользователи — возможность встретить интересный товар с маркетплейса в креативном авторском контенте», — комментирует директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

«Сегодня социальные сети формируют спрос, а демонстрация товаров в блогах — не тренд, а необходимость. Наш ответ — запуск инструмента для внешнего продвижения совместно с крупнейшей социальной сетью рунета. В итоге выигрывает и бизнес, и креаторы контента. Продавцы получат автоматизированный инструмент с прозрачной оплатой за результат, а блогеры — удобный доступ к сотням тысяч клиентов для монетизации своего контента», — говорит директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

Авторы контента смогут выбрать интересные им товары для рекламы на платформе VK AdBlogger. Пользователи «ВКонтакте» смогут сразу из авторской рекламы в ленте перейти к товару и оформить покупку, а авторы получат процент от каждой продажи, совершённой по переходу из рекламного контента.Покупка и доставка товаров Ozon стала доступна пользователям «ВКонтакте» в октябре 2024 года. Благодаря интеграции пользователи могут бесшовно оформлять заказы с маркетплейса: процесс покупки организован в удобном и привычном для клиентов Ozon формате.