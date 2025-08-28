﻿Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* привела к неприятным последствиям. Вы тоже заметили?



Фото freepik



После блокировки голосовых звонков в WhatsApp* и Telegram россияне массово перешли на обычные мобильные вызовы, что привело к росту голосового трафика на 20-30%. Это создало беспрецедентную нагрузку на сотовые сети, особенно на устаревшее оборудование стандартов 2G и 3G, что периодически вызывает сбои при дозвоне и ухудшение качества связи. Эксперты отмечают, что операторы не были готовы к такому резкому увеличению нагрузки, поскольку за последние 15 лет голосовой трафик неуклонно снижался в пользу мессенджеров.

