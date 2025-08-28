﻿Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* привела к неприятным последствиям. Вы тоже заметили?

Александр


Фото freepik

После блокировки голосовых звонков в WhatsApp* и Telegram россияне массово перешли на обычные мобильные вызовы, что привело к росту голосового трафика на 20-30%. Это создало беспрецедентную нагрузку на сотовые сети, особенно на устаревшее оборудование стандартов 2G и 3G, что периодически вызывает сбои при дозвоне и ухудшение качества связи. Эксперты отмечают, что операторы не были готовы к такому резкому увеличению нагрузки, поскольку за последние 15 лет голосовой трафик неуклонно снижался в пользу мессенджеров.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Перераспределение трафика особенно заметно в междугородних и международных звонках, которые ранее активно совершались через мессенджеры для экономии. По оценкам TelecomDaily, доля таких вызовов составляет 40%. Это может привести к росту расходов пользователей на связь до 7% к концу года, а для активных пользователей междугородней связи — до 500 рублей в месяц. При этом операторы пока не планируют повышать тарифы, предлагая использовать объёмные пакеты минут.

Остро встала проблема цифрового неравенства — около 7% населения России не имеют устойчивого доступа к мобильной связи. Проблемные зоны есть даже в Подмосковье, а на федеральных трассах инфраструктура для LTE-сетей отсутствует на 90% обследованных участков из-за нехватки электропитания. Это особенно критично на фоне роста автомобильного туризма, доля которого достигла 40% от всех туристических поездок по стране. В настоящее время в Госдуме ведётся работа над законопроектом о совместном использовании базовых станций операторами связи и оптимизации размещения сооружений связи вдоль автодорог. Эксперты прогнозируют, что в течение 3-4 месяцев международный трафик по большей части перейдёт в альтернативные мессенджеры (но не в Max, в котором можно зарегистрироваться только с телефонным номером России или Беларуси).

* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Провайдеров и операторов обяжут следить за абонентами и доносить на тех, кто вызывает подозрения
Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета
Роскомнадзор объявил о «частичной блокировке» звонков через Telegram и WhatsApp

Рекомендации

Рекомендации

«Рокетбанк» раскрыл условия. Люди заказывали карты не глядя, а теперь массово отказываются
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+232
acinatnas
Не заметил. Зато заметил что последние дни мне каждый день по несколько раз названивают на мобильный г0вноеды с номеров +79274******. До этого времени уже давно никто не долбил, ни по телефону ни тем более по Вацапу.
28 августа 2025 в 16:31
#
tellurian
+2617
tellurian
Ещё заметил рост левых звонков. Чего ранее было.
28 августа 2025 в 16:37
#
+645
den3221
Ну Мах то надо пропихивать! На все остальное плевать! Забота о гражданах это на бумаге!
28 августа 2025 в 18:16
#
Yuri Konst
+91
Yuri Konst
Ничё мы не заметили, звонить тупо некому(
28 августа 2025 в 23:02
#
+83
olegvl2
И в Москве заметил ухудшение и звонков каких-то левых действительно больше стало… но это логично, как во всем, сначала что-то делают, потом последствия вылезают, просчитать то их не могут, узколобые потому что…
29 августа 2025 в 08:46
#
Якуб Колос
0
Якуб Колос
Использую для голоса Microsoft teams.
29 августа 2025 в 11:36
#
+68
arnikrock
Везёт же людям, которые не засоряют ум и сердце подобными „проблемами века".
30 августа 2025 в 18:13
#