﻿Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* привела к неприятным последствиям. Вы тоже заметили?

Фото freepik
После блокировки голосовых звонков в WhatsApp* и Telegram россияне массово перешли на обычные мобильные вызовы, что привело к росту голосового трафика на 20-30%. Это создало беспрецедентную нагрузку на сотовые сети, особенно на устаревшее оборудование стандартов 2G и 3G, что периодически вызывает сбои при дозвоне и ухудшение качества связи. Эксперты отмечают, что операторы не были готовы к такому резкому увеличению нагрузки, поскольку за последние 15 лет голосовой трафик неуклонно снижался в пользу мессенджеров.
Остро встала проблема цифрового неравенства — около 7% населения России не имеют устойчивого доступа к мобильной связи. Проблемные зоны есть даже в Подмосковье, а на федеральных трассах инфраструктура для LTE-сетей отсутствует на 90% обследованных участков из-за нехватки электропитания. Это особенно критично на фоне роста автомобильного туризма, доля которого достигла 40% от всех туристических поездок по стране. В настоящее время в Госдуме ведётся работа над законопроектом о совместном использовании базовых станций операторами связи и оптимизации размещения сооружений связи вдоль автодорог. Эксперты прогнозируют, что в течение 3-4 месяцев международный трафик по большей части перейдёт в альтернативные мессенджеры (но не в Max, в котором можно зарегистрироваться только с телефонным номером России или Беларуси).
* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена