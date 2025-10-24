Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Блокировка звонков в Telegram вылезла боком пользователям Android

Олег

Telegram


В сети распространяется опасный вирус под видом Telegram-клиента для Android. Об этом пишет Xaker.

Согласно источнику, уязвимость получила название Baohuo. Она присутствует в Android-приложениях Telegram X, которые были модифицированы и опубликованы в сети. Через эту дыру хакеры могут удаленно получить полный контроль над аккаунтом пользователя и функциями мессенджера. Использовать эту власть они могут в любых целях.

Распространение пакетов Telegram с Baohuo началось в 2024 году, но сейчас набирает новую силу. Дело в том, что некоторые моды обещают восстановление работоспособности звонков внутри Telegram в России, и пользователи запросто натыкаются на опасные сборки. 

Источник:
Xaker
Cсылки по теме:
В России перестали работать Telegram и WhatsApp
Роскомнадзор публично ответил, что происходит с Telegram и WhatsApp в России
Мошенники заставили сдать золото и деньги под неожиданным предлогом — свежая многоходовочка из Telegram

Комментарии