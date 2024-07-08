«Блокнот» в Windows прокачали. Эти функции ждали 40 лет

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Теперь встроенный текстовый редактор может проверять орфографию и имеет опцию автозамены.Программа впервые появилась в ОС в 1983 году и только сейчас обзавелась этими немаловажными опциями. Проверки орфографии в «Блокноте» схожа с функциями из Word и Edge. Слова с ошибками подчеркиваются красной линией, однако при правом клике вариантов автозамены не появляется. Для этого требуется дополнительное нажатие по соответствующему пункту из выпавшего меню. Также пользователь может отключить проверку файлов определенного формата, например, .md, srt., lrc. или .lic.Автозамена самостоятельно исправит орфографические ошибки, если опция активирована. Они будут исправляться в процессе набора текста.Нововведения были замечены тестовых версиях еще в марте, теперь они постепенно разворачиваются с выходом обновлений Windows 11 и скоро будут доступны всем пользователям.