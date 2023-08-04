Bloodborne запустили на ПК с эмулятора. Но есть нюанс

Артем
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Создатели эмулятора RPCSX, который позволит запускать игры от консоли PS4 на ПК, отчитались о проделанной работе и продемонстрировали запуск Bloodborne. 

Геймеры и поклонники серии Dark Souls вероятно уже отчаялись увидеть ПК порт Bloodborn — игра вышла в 2015 году на консолях Sony в качестве эксклюзива. Однако создатели эмулятора RPCSX для PS4 спешат обрадовать фанатов тайтла. В ходе тестирования им удалось корректно запустить бутлоадер (загрузчик), который успешно проходит все процедуры запуска игровых файлов.

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Правда стоит заметить, что пока картинку вывести не удалось, что делает эмуляцию бесполезной на данном этапе. Тем не менее даже такое продвижения может дать надежду, что в будущем игроки смогут оценить проект, не дожидаясь переиздания на другие платформы, которого может и не случиться.

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Источник:
Telegram
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Комментарии

Mers
+4542
Mers
Х/з, чего все так с ума по нему сходят... Раз 5 начинал и бросал, хотя Дарки все прошел. Ковыряю время от времени Демонов.
12 минут назад
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