Bloodborne запустили на ПК с эмулятора. Но есть нюанс

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Создатели эмулятора RPCSX, который позволит запускать игры от консоли PS4 на ПК, отчитались о проделанной работе и продемонстрировали запуск Bloodborne.Геймеры и поклонники серии Dark Souls вероятно уже отчаялись увидеть ПК порт Bloodborn — игра вышла в 2015 году на консолях Sony в качестве эксклюзива. Однако создатели эмулятора RPCSX для PS4 спешат обрадовать фанатов тайтла. В ходе тестирования им удалось корректно запустить бутлоадер (загрузчик), который успешно проходит все процедуры запуска игровых файлов.Правда стоит заметить, что пока картинку вывести не удалось, что делает эмуляцию бесполезной на данном этапе. Тем не менее даже такое продвижения может дать надежду, что в будущем игроки смогут оценить проект, не дожидаясь переиздания на другие платформы, которого может и не случиться.