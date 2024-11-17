Bloomberg: Apple хочет воплотить в жизнь последнюю мечту Джобса







В период с 2009 по 2011 год глава Apple, Стив Джобс, рассматривал идею выпуска собственного телевизора, но позже компания отказалась от этой идеи. Похоже, теперь она настроена более решительно. В период с 2009 по 2011 год глава Apple, Стив Джобс, рассматривал идею выпуска собственного телевизора, но позже компания отказалась от этой идеи. Похоже, теперь она настроена более решительно. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Спустя 15 лет идея снова оказалась на повестке дня. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман. По его словам, Apple оценивает «идею создания телевизора под собственным брендом». Увы, подробностей пока нет, но Гурман уверен, что это вписывается в концепцию новой категории устройств для умного дома, которые Apple начнёт выпускать уже в следующем году.Предполагается, что фирменный телевизор Apple предложит премиальный дизайн, мощный звук со встроенной Siri и более глубокую интеграцию со своей экосистемой. К слову, похожая реализация уже есть в Яндекс ТВ Станции Про.Но самое интересное, что Стив Джобс лично рассказывал своему биографу Уолтеру Айзексону о планах «заново изобрести телевизор». Основатель Apple был уверен, что сможет создать ТВ с «самым простым пользовательским интерфейсом, который вы только можете себе представить».Чуть позже Тим Кук заявил, что компания «не заинтересована в выходе на рынок телевизоров». Однако с того момента прошло 15 лет, поэтому многое могло измениться.@iguides