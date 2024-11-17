Bloomberg: Apple хочет воплотить в жизнь последнюю мечту Джобса

Фархад



В период с 2009 по 2011 год глава Apple, Стив Джобс, рассматривал идею выпуска собственного телевизора, но позже компания отказалась от этой идеи. Похоже, теперь она настроена более решительно.

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Спустя 15 лет идея снова оказалась на повестке дня. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман. По его словам, Apple оценивает «идею создания телевизора под собственным брендом». Увы, подробностей пока нет, но Гурман уверен, что это вписывается в концепцию новой категории устройств для умного дома, которые Apple начнёт выпускать уже в следующем году.

Предполагается, что фирменный телевизор Apple предложит премиальный дизайн, мощный звук со встроенной Siri и более глубокую интеграцию со своей экосистемой. К слову, похожая реализация уже есть в Яндекс ТВ Станции Про.

Но самое интересное, что Стив Джобс лично рассказывал своему биографу Уолтеру Айзексону о планах «заново изобрести телевизор». Основатель Apple был уверен, что сможет создать ТВ с «самым простым пользовательским интерфейсом, который вы только можете себе представить».

Чуть позже Тим Кук заявил, что компания «не заинтересована в выходе на рынок телевизоров». Однако с того момента прошло 15 лет, поэтому многое могло измениться.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

s_medik
+3482
s_medik
Очень сомнительно, когда уже есть поставка. Что уникального сможет Apple предложить на рынке ТВ?
Это как если выпустить модуль с iOS, который превращает любой смартфон в iPhone, продажи оригинальных iPhone сильно бы упали.
Сегодня в 18:25
#
tellurian
+2055
tellurian s_medik
Хорошая матрица со встроенной appleTV может стать успешной. Правда цена может всё испортить.
Vision Pro тому показатель. Пользователь не готов платить любые деньги за товар от Apple.
iMac с 5 к матрицей был хорош в своё время.
Сегодня в 19:40
#
+88
Gntlmn Mthfcng
Да ничего нового они не сделают. Apple TV за пятилетку вообще не обновляется как в ПО так и железно ничего интересного
Сегодня в 19:19
#
tellurian
+2055
tellurian Gntlmn Mthfcng
А ничего нового особо не придумать. У конкурентов тоже застой в этом вопросе.
Меняют только процессор и память добавляют, так как контент тяжелеет.
Только браузер нужен. Вот он точно добавит абонентов.
Сегодня в 19:41
#

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