Bloomberg: Apple пора выпустить умное кольцо из-за стагнации Apple Watch







Журналист Bloomberg Марк Гурман в новой рассылке «Power On» заявил, что часы Apple Watch перестали предлагать пользователям значимые улучшения, и следующим шагом в стратегии носимых устройств Apple может стать компактное кольцо. Журналист Bloomberg Марк Гурман в новой рассылке «Power On» заявил, что часы Apple Watch перестали предлагать пользователям значимые улучшения, и следующим шагом в стратегии носимых устройств Apple может стать компактное кольцо. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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По мнению Гурмана, такой форм-фактор будет удобнее для постоянного ношения, при этом он не будет требовать ежедневной подзарядки, а его компактность органично впишется в любой стиль одежды, включая строгие костюмы и вечерние наряды.Плюс умное кольцо может привлечь и тех, кто не хочет отказываться от механических часов ради умных. Apple Ring может обеспечить базовое отслеживание здоровья и активности, но при этом оно останется почти незаметным в повседневной жизни. Упор на автономность, удобство и минимализм сделает его потенциально интересной альтернативой или дополнением к Apple Watch.Несмотря на активное обсуждение, ни Apple, ни авторитетные инсайдеры пока не подтвердили, что кольцо появится в ближайшем будущем. Ранее сам Гурман утверждал, что компания не ведёт активную разработку устройства, опасаясь внутренней конкуренции с Apple Watch. Однако количество патентов, связанных с кольцом, намекает на то, что такой девайс входит в дорожную карту Apple.