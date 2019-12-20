



По данным Bloomberg, компания Apple создала команду разработчиков, которые трудятся над крупномасштабным проектом, способным оказать огромное влияние на рынок мобильных устройств. Разработка действительно инновационная, и если она окажется успешной, у Apple появится очередной козырь, выделяющий её на фоне других производителей.



В команду, работающую над этим проектом, входит более десятка инженеров в области космоса, спутниковых систем и радиопередачи данных. Перед ними поставлена задача в течение пяти лет разработать технологию, позволяющую устройствам Apple подключаться к интернету напрямую, минуя операторов связи.



Глава Apple Тим Кук считает эту задачу одной из самых приоритетных для компании. Тем не менее, проект находится на ранней стадии и может быть отменён в любой момент, говорят собеседники Bloomberg.







Один из способов достижения поставленной цели — использование спутниковых систем, с помощью которых устройства Apple смогут напрямую взаимодействовать друг с другом, другими устройствами и выходить в сеть. Таким образом компания сможет создать собственную мировую паутину, независимую от провайдеров и операторов. Спутниковая система также позволит Apple улучшить качество своих сервисов, в том числе увеличить точность геопозиционирования на картах.



Несколько месяцев назад Apple начала активно нанимать новых сотрудников с опытом создания телекоммуникационного оборудования. В компанию также пришли несколько менеджеров, работавших ранее в области космических исследований и беспроводной передачи данных.



Команду, работающую над амбициозным проектом, возглавляют Майл Тера и Джон Фенвик — бывшие аэрокосмические инженеры, работавшие в компании Skybox Imaging, которая специализировалась на высококачественной съёмке Земли со спутников. В 2014 году Skybox Imaging как была куплена Google, а спустя три года Apple переманила Теру и Фенвика. В первые полтора года работы на Apple инженеры изучали теоретическую возможность обеспечения доступа к сети с помощью спутниковых систем и исследовали проблемы, которые могут возникнуть при реализации этого проекта, а недавно приступили к практической реализации намеченных задач.



Apple также наняла бывшего сотрудника Aerospace Эшли Мура Уильямса, у которого есть опыт работы с телекоммуникационными спутниками, и бывшего сотрудника Netflix Дэниэла Эллиса с опытом в построении сетей для беспроводной трансляции контента в общемировом масштабе.



В настоящее время неизвестно, планирует ли Apple запускать собственные спутники на орбиту Земли или арендует существующие у сторонних организаций. Второй вариант был бы менее затратным. Apple — далеко не первая компания, у которой возникла идея обеспечить пользователей интернетом из космоса. Аналогичные проекты были у Facebook и Google, но они признали их неудачными и закрыли или заморозили.



В настоящее время Apple работает и над другими совершенно новыми для себя продуктами. Компания создаёт гарнитуру дополненной реальности, беспилотный автомобиль, устройства умного дома и планирует оснастить Apple Watch датчиком для анализа уровня глюкозы в крови. Кроме того, Apple планирует самостоятельно разрабатывать процессоры для компьютеров, а не закупать их у Intel, а также создаёт модемы 5G в сотрудничестве с купленным у Intel подразделением по выпуску радиомикросхем.







