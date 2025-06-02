Bloomberg: ключевая ставка ЦБ будет снижена в ближайшее время

Зарубежные СМИ узнали, что Центробанку РФ поступают требования снизить ключевую ставку в ближайшее время. Подробности в «Коммерсанте».
Публично такая позиция тоже периодически высказывается. Например, министр финансов Антон Силуанов 19 мая заявлял, что у ЦБ РФ и так есть «значительный простор для маневра в кредитно-денежной политике». А министр экономики Максим Решетников говорил, что без снижения ставки экономика столкнется с перегревом. Ожидается, что она будет снижена на ближайшем заседании ЦБ.
Высокая ключевая ставка, по мнению Bloomberg, негативно влияет на разные гражданские отрасли и процессы, например, из-за менее выгодных кредитов. Однако «дорогие деньги» нужны именно для того, чтобы снизить количество кредитов и побудить людей не тратить деньги, а хранить и копить их — лучше всего на предсказуемых для государства долгосрочных депозитах.