Bloomberg: ключевая ставка ЦБ будет снижена в ближайшее время

Олег

Рубль


Зарубежные СМИ узнали, что Центробанку РФ поступают требования снизить ключевую ставку в ближайшее время. Подробности в «Коммерсанте».

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Согласно источнику, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сталкивается с давлением со стороны членов правительства, которое хочет скорейшего снижения ключевой ставки. Власти опасаются за состояние бизнеса внутри страны, а также за бюджет.

Публично такая позиция тоже периодически высказывается. Например, министр финансов Антон Силуанов 19 мая заявлял, что у ЦБ РФ и так есть «значительный простор для маневра в кредитно-денежной политике». А министр экономики Максим Решетников говорил, что без снижения ставки экономика столкнется с перегревом. Ожидается, что она будет снижена на ближайшем заседании ЦБ.

Высокая ключевая ставка, по мнению Bloomberg, негативно влияет на разные гражданские отрасли и процессы, например, из-за менее выгодных кредитов. Однако «дорогие деньги» нужны именно для того, чтобы снизить количество кредитов и побудить людей не тратить деньги, а хранить и копить их — лучше всего на предсказуемых для государства долгосрочных депозитах. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Виктор Гнатюк
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Виктор Гнатюк
Очевидно одно, что такая ставка, как сейчас, — это путь в экономическую пропасть!
57 минут назад
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