Компания Apple работает над ударопрочной версией своих умных часов. Возможно, они будут похожи на Casio G-Shock. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на надежный источник.
По словам инсайдера, Apple рассчитывает создать смарт-часы для спортсменов, туристов, а также для тех, чья работа связана с экстримом. Подобные планы обсуждались в компании еще в 2015 году, когда самая первая модель Apple Watch увидела свет, и сейчас компания снова вернулась к идее «защищенных» смарт-часов. Bloomberg предполагает, что ударопрочная модель Apple Watch выйдет в конце 2021 или к середине 2022 года, однако данный продукт не является приоритетным для компании, поэтому может быть отложен снова. Предполагается, что «Explorer Edition» (как называют будущую модель для экстремалов), будет иметь приблизительно те же возможности, что и классическая версия часов, однако станет не флагманским, а дополнительным девайсом, расширяющим линейку продуктов — похожим образом сейчас позиционируется «бюджетные» Apple Watch SE. Инсайдер утверждает, что за образец «защищенных» смарт-часов могут взять Casio G-Shock, которые очень популярны, несмотря на свою ценовую политику.
Ранее, еще до выхода первых Apple Watch, в ассортименте компании был представлен небольшой квадратный плеер iPod nano, который можно было носить как часы благодаря специальному ремешку Lunatik. Внешне такая комбинация как раз была очень похожа на ударопрочные Apple Watch.
Apple Watch остаются самыми популярными часами в мире. В 2020 году доля «яблочных» часов составляла около 40% от всего рынка. Представители Apple отказались от комментариев на тему часов Explorer Edition. Однако компания, несомненно, ориентируется на спортсменов при проектировании своих продуктов, так как другие источники ранее рассказали, что Apple работает над новыми функциями для отслеживания и учета плавания.
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